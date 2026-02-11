Kvaratskhelia, annuncio di Luis Enrique sulle sue condizioni: come sta l’ex Napoli e cosa filtra sul suo impiego con il Psg! Rivelazione

Kvaratskhelia, Luis Enrique ha parlato così delle condizioni dell’esterno del Psg. Come sta e cosa filtra sul suo recupero

Una boccata d’ossigeno puro per le ambizioni europee del Paris Saint-Germain. Dopo settimane di attesa e una gestione col contagocce, Luis Enrique può finalmente sorridere: Khvicha Kvaratskhelia è tornato. L’allenatore spagnolo ha confermato il pieno recupero dell’esterno georgiano. Un rientro che pesa come un macigno sugli equilibri della stagione, proprio nel momento in cui il calendario inizia a non ammettere più errori.

Le parole di “Lucho”: “Giocatore chiave”

“Sono molto contento di Khvicha Kvaratskhelia e del suo recupero“ ha dichiarato Luis Enrique ai media. “È un giocatore chiave per noi”. Parole che certificano la centralità dell’ex stella del Napoli nel progetto parigino. Kvaratskhelia è mancato terribilmente alla manovra offensiva dei francesi nell’ultimo periodo. La sua imprevedibilità è l’arma che il tecnico aspettava per dare l’assalto finale agli obiettivi stagionali.

La strategia dello staff: cautela per vincere

Il rientro del georgiano non è stato casuale, ma frutto di una strategia precisa. Il PSG ha voluto prendersi cura del suo ritorno con estrema attenzione, evitando di forzare i tempi per scongiurare ricadute. Lo staff medico e tecnico ha lavorato in sinergia, ritenendo che Kvara avrà un ruolo cruciale nella seconda metà della stagione. La prudenza delle settimane scorse è stata un investimento sul futuro immediato: avere un Kvaratskhelia al 100% della condizione fisica è considerato l’unico modo per competere ai massimi livelli in Europa.

Obiettivo titoli

Con il numero 77 nuovamente a disposizione, il PSG cambia volto. La sua presenza è vista come la chiave di volta per competere di nuovo per i titoli principali, in primis quella Champions League. Luis Enrique lo sa bene: per scardinare le difese delle big europee serve il genio, e Kvaratskhelia è pronto a rimettere la sua firma sulle notti magiche del Parco dei Principi.