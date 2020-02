La coppia Lukaku – Lautaro si blocca. Il gol manca da tre partite

Lukaku e Lautaro nelle ultime tre uscite sono sembrati leggermente in affanno e l’Inter è caduta due volte.

La coppia Lukaku-Lautaro si è inceppata. Come ricordato dalla Gazzetta Dello Sport il duo offensivo di Conte non segna da tre partite e in due occasioni sono arrivate due sconfitte: quella contro il Napoli in Coppa e quella dell’Olimpico contro la Lazio.

Finora il belga e l’argentino hanno segnato il 56% delle reti nerazzurre e con 28 gol in campionato sono la seconda miglior coppia offensiva dei primi cinque campionati europei. Un momento negativo più che comprensibile considerato il gran numero di partite giocate. Da giovedì contro il Ludogorets però, Conte vuole ritrovare la sua coppia gol.