La Lazio batte il Sassuolo, avvicinandosi ulteriormente alla zona Champions, mentre per Inzaghi è in vista il rinnovo

Una vittoria per tornare a sentire il profumo d’Europa. La Lazio batte il Sassuolo per 2-1 in rimonta, agguanta il sesto posto e punta sempre più in alto. La Champions League è nel mirino di Simone Inzaghi, pronto a sposare la sua squadra per altri tre anni. Il contratto è sul tavolo, in settimana dovrebbe arrivare la firma e la fumata bianca. Insomma, una domenica perfetta fuori e dentro il terreno di gioco. Senza Luis Alberto e Luiz Felipe, i biancocelesti regolano i neroverdi grazie alle reti di Sergej Milinkovic-Savic e Ciro Immobile.

La testata del serbo vale il pareggio dopo il vantaggio di Caputo. Un’incornata forte, imprendibile per Consigli. Il raddoppio di Immobile mette fine al match dell’Olimpico e consente al bomber di superare Omar Sivori nella classifica all-time dei cannonieri della Serie A.

LEGGI L’ANALISI COMPLETA SU LAZIO NEWS 24