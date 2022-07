La Gumina Benevento, colpo per l’attacco: visite mediche programmate

La Gumina vicinissimo al Benevento. Sono state programmate per le prossime ore le visite mediche dell’attaccante

Antonino La Gumina si appresta a diventare un nuovo calciatore del Benevento. L’attaccante classe ’96, in uscita dalla Sampdoria, è pronto a tornare in Serie B dopo la stagione disputata in prestito al Como.

Accordo raggiunto tra le società e visite mediche nelle prossime ore, come riferisce il collega Alfredo Pedullà.