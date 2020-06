La Liga in TV oggi, il programma del 21 giugno: il Real Madrid affronta la Real Sociedad, mentre il Valencia cerca punti nel match interno con l’Osasuna

La Liga non si ferma praticamente più e scende in campo anche oggi. Il Real Madrid cercherà punti in casa della Real Sociedad, anche se non sarà un impegno facile per i Blancos. Spazio anche al Valencia, ma contro l’Osasuna non sarà facile vincere.

Il programma completo del 21 giugno: