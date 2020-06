La Liga in TV oggi, il programma del 27 giugno: il Siviglia cerca punti, bisogna difendere assolutamente il quarto posto

Un solo match di Liga in questo venerdì 26 giugno. Il Siviglia scende in campo nella sfida contro il Valladolid, valido per la trentaduesima giornata del campionato spagnolo. I padroni di casa vogliono assolutamente vincere per poter cancellare i tre pareggi consecutivi, ma gli ospiti devono assolutamente salvarsi. Al momento tutto è ancora aperto anche nella parte bassa della classifica.

Il programma di venerdì 26 giugno: