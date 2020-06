La Liga in TV oggi, il programma del 28 giugno: il Real Madrid vuole approfittarne con l’Espanyol per staccare il Barcellona

Ennesima giornata di Liga davvero interessante, con il Real Madrid che cercherà punti contro l’Espanyol per poter superare in classifica il Barcellona (fermato 2-2 dal Celta Vigo). In campo anche il Valencia, che sfiderà il Villarreal, mentre il Levante se la vedrà col Betis.

Ecco il programma del 28 giugno:

ore 14.00 Levante-Betis – DAZN

ore 17.00 Villarreal – Valencia – DAZN

ore 19.30 Granada – Eibar – DAZN

ore 22.00 Espanyol – Real Madrid – DAZN