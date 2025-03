La risposta del Real Madrid dopo le vittorie di Barcellona e Atletico - Calcio News 24

Il Real Madrid ha risposto con forza all’ultima giornata di campionato, che aveva visto il Barcellona e l’Atletico fare il pieno di punti. I blaugrana avevano vinto a Las Palmas, e l’Atletico aveva ottenuto il massimo contro il Valencia, aveva messo pressione sul club di Carlo Ancelotti. Dopo queste vittorie da parte delle sue rivali, la squadra madrilena aveva bisogno di un risultato positivo per rimanere agganciata alla vetta della classifica. La risposta è arrivata con una vittoria convincente contro il Girona al Santiago Bernabeu. Non solo i Blancos hanno dimostrato di essere in ottima forma fisica, ma hanno dimostrato anche di avere una mentalità vincente che sembra essere nel DNA del club.

Le scelte di Ancelotti e il ritorno di Alaba

Ancelotti ha gestito con molta attenzione il turno di campionato in mezzo agli impegni di Champions, ha applicato un turnover mirato per preservare le forze dei suoi giocatori. In queste situazioni, è importante sfruttare al meglio la profondità della rosa e permettere a chi aveva giocato meno di prendere spazio. Nella partita contro il Manchester City, il tecnico aveva già fatto delle rotazioni, ma contro il Girona ha deciso di lasciare fuori Valverde, Rudiger e Ceballos, che avevano appena affrontato un periodo particolarmente intenso.

Con questi cambi, Modric è tornato a dirigere il gioco dal centrocampo con la sua solito classe, mentre l’assenza di Bellingham per squalifica ha dato ad Ancelotti la possibilità di ripensare le scelte in mediana. La vera novità è stato il ritorno di David Alaba, dopo ben 434 giorni di assenza a causa di un grave infortunio al ginocchio. La sua presenza ha rinforzato la difesa, ha portato la sua esperienza e la capacità di impostare il gioco, ma anche un po’ di sicurezza a livello difensivo.

Gli altri giocatori come Lucas Vazquez, impiegato sulla fascia destra, e Brahim, più avanzato, hanno dato il loro contributo nelle transizioni offensive.

Un primo tempo ricco di occasioni

Il match contro il Girona è stato molto vivace fin dall’inizio. I catalani non hanno certo avuto intenzione di lasciare il controllo del gioco al Real, hanno cercato di colpire in contropiede. Tuttavia, Courtois ha impedito loro di passare in vantaggio con alcune parate decisive. Dall’altro lato, i Blancos hanno dimostrato di poter sfruttare gli spazi con grande efficacia, soprattutto grazie alla velocità e alle capacità di dribbling di Vinicius, che è stato però un po’ impreciso nell’ultimo passaggio.

Il portiere belga, già protagonista in altre partite, ha dovuto intervenire su un colpo ravvicinato che poteva portare il Girona in vantaggio. Modric, dal canto suo, ha preso in mano il centrocampo, ha cercato sempre il momento giusto per innescare gli attaccanti, tra cui Vinicius e Mbappé. L’equilibrio del match dipendeva molto dalla capacità del Girona di chiudere gli spazi e di fermare le linee di passaggio del Real, ma anche dalla vivacità di Vazquez sulla fascia, che ha messo sotto pressione la difesa avversaria senza mai rinunciare a ripartire.

Il capolavoro di Modric

Nel finale del primo tempo, un episodio ha cambiato la partita: un capolavoro di Modric. Su un corner battuto dalla destra, il croato ha approfittato di una respinta corta, l’ha controllata al volo con il petto prima di scagliare un tiro potentissimo che ha lasciato il portiere del Girona immobile. Il gol di Modric è stato un altro di quei momenti che fanno parte della leggenda di un giocatore che, nonostante l’età, continua a regalare spettacolo con la sua classe indiscutibile.

Il pubblico del Bernabeu ha esultato per questo gol, che non solo ha messo il Real in vantaggio, ma ha anche sottolineato ancora una volta l’importanza di avere un fuoriclasse come Modric, capace di decidere una partita con un solo gesto. Il gol ha sicuramente galvanizzato la squadra, che è tornata negli spogliatoi con una mentalità ancora più positiva.

L’equilibrio nella ripresa e l’astuzia di Vinicius

Nel secondo tempo, il Girona ha continuato a lottare per trovare il pareggio, ma il Real ha mantenuto il ritmo del primo tempo, ha cercato di colpire per chiudere il match. Vazquez ha sfiorato il gol con un tiro diagonale, ma la vera occasione per il Girona è arrivata con Danjuma, che ha avuto un’opportunità ghiotta ma ha calciato fuori. Il tecnico del Girona ha provato a cambiare le cose inserendo Arthur Melo, ma nonostante qualche tentativo di controllo del gioco, il Real ha continuato a sfruttare le fasce.

Vinicius ha continuato a essere una minaccia costante per la difesa avversaria e il suo dribbling ha messo in difficoltà i difensori del Girona. Alla fine, è stato proprio Vinicius a siglare il gol che ha chiuso la partita. Un rapido scambio con Mbappé e un tocco ravvicinato sul primo palo hanno segnato il 2-0 e hanno messo al sicuro il risultato. Adesso, il Real Madrid è a pari punti con il Barcellona in cima alla classifica.