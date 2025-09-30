La Roma di Gasperini può puntare allo Scudetto? - Calcio News 24



Il campionato è iniziato da poche settimane ed è ancora presto per capire quali squadre si contenderanno fino alla fine lo Scudetto. Tra i club che suscitano più interesse, tuttavia, rientra senza ombra di dubbio la Roma, che dopo il passaggio di Claudio Ranieri in società ha affidato la guida tecnica dal mese di giugno a Gian Piero Gasperini, il quale ha lasciato l’Atalanta dopo ben nove anni. Nonostante le difficoltà legate al Fair Play Finanziario, che vincoleranno il club perlomeno fino a giugno 2026, i giallorossi si sono mobilitati molto nel corso della sessione estiva di calciomercato, portando a termine diverse trattative interessanti e puntellando la rosa, in particolar modo con giovani di prospettiva. Ciononostante, secondo alcuni sarebbe ancora incompleta, soprattutto paragonandola a squadre ben più attrezzate come Inter, Juventus,, Milan e Napoli. Considerata la competitività del campionato e con a disposizione questo organico, quante possibilità ha veramente la Roma di infastidire le altre big nella corsa al tricolore? Andiamo a scoprirlo insieme.



I pronostici relativi alla vittoria dello Scudetto



Di squadre attrezzate ce ne sono tante e probabilmente alcune di queste partono avanti nella griglia di partenza rispetto alla Roma, il cui obiettivo principale è comunque quello di tornare in Champions League dopo tanti anni di assenza. Nel panorama del gioco e delle scommesse ci sono varie piattaforme online che offrono quote e pronostici agli utenti e agli appassionati anche per scaturire degli spunti di riflessione in più in merito alle probabilità di ogni squadra di vincere il campionato, così come ci sono diversi siti di comparazione utili per fare confronti e per trovare le migliori offerte sul mercato. In questo senso un esempio pratico è Scommesse.io, piattaforma specializzata nel mondo del gioco legale, che propone analisi, guide e strumenti per aiutare gli utenti a scommettere in modo consapevole, restando aggiornati sulle novità del settore. Tornando alle probabilità di ogni club di vincere lo Scudetto alla fine della stagione 2025-2026, la Roma nelle griglie di partenza parte leggermente indietro rispetto al Milan di Massimiliano Allegri, mentre le più attrezzate con un certo distacco sono considerate Napoli, Inter e Juventus.

I colpi più importanti del mercato giallorosso



Nel corso del mercato estivo il direttore sportivo Massara, con l’ausilio della presidenza e di Claudio Ranieri, ha cercato di rinforzare la rosa il più possibile. Le poche uscite rispetto a quanto previsto non hanno permesso ai giallorossi di chiudere per l’esterno sinistro tanto bramato da Gasperini e dai tifosi. Nelle scorse settimane si è parlato tanto di Jadon Sancho, che non convinto della destinazione negli ultimi giorni di mercato, si è accasato all’Aston Villa. Ad ogni modo, dei colpi sono stati portati a termine in ogni reparto e i giocatori di valore – Svilar, Koné e Ndicka su tutti – sono stati tutti confermati. In porta come secondo è arrivato Vasquez dal Milan, mentre per quanto concerne la retroguardia difensiva è stato reintegrato Hermoso e sono stati acquistati i giovani Ghilardi e Ziolkowski. A centrocampo dal Lens è arrivato El Aynaoui, mentre sulle fasce sono stati ultimati gli acquisti di Wesley a destra e di Tsimikas a sinistra. Davanti è arrivato il classe 2004 Ferguson, mentre come ala è stato prelevato Bailey dall’Aston Villa.

L’avvio stagionale della Roma



e prime partite, si sa, possono anche fare poco testo; ma i punti valgono e pesano fin da subito e l’avvio stagionale della Roma non è stato così negativo. I giallorossi,nonostante il passo falso interno dopo la sosta contro il Torino, hanno comunque raccolto 6 punti in 3 partite, battendo Bologna e Pisa nelle prime due giornate con il risultato di 1-0, grazie alle reti rispettivamente di Wesley e di Soulé. A livello difensivo la squadra di Gasperini sembra concedere poco, tanto che fino a questo momento il gol subìto è stato solamente uno, vale a dire il gioiello di Simeone. Preoccupa invece la sterilità offensiva, con un numero di occasioni create non elevatissimo e una mediocre finalizzazione. Con Bailey ancora fermo ai box, Dybala spesso a mezzo servizio e privo dell’ulteriore esterno d’attacco richiesto durante la sessione di mercato, Gasperini dovrà dare velocità, imprevedibilità e pericolosità al materiale umano e tecnico che ha a disposizione