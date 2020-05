La Roma sorride, Zaniolo pronto a tornare in campo a luglio

Buone notizie in casa Roma: Nicolò Zaniolo sarebbe pronto a tornare in campo a luglio. Il ginocchio sta rispondendo bene

Ottime notizie in casa Roma. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Nicolò Zaniolo è pronto a tornare in campo a luglio. I preparatori e lo staff tecnico della Roma sono rimasti sorpresi in questi giorni delle condizioni nelle quali il numero 22 si è presentato a Trigoria. Le prove di resistenza e quelle di stabilità del ginocchio operato sono andate bene.

Nella prossima stagione ci sarà di ridiscutere il suo ingaggio, visto che è comprensibile come voglia arrivare al tetto salariale stabilito dal club, cioè 3 milioni. Tutto questo, con la solita postilla che è bene fare in questi giorni: se il campionato non ricominciasse e i conti della Roma fossero davvero disastrati, la cessione di Zaniolo non sarebbe più impossibile, anche se non a meno di 50 milioni più bonus.