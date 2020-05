L’agente di Jorginho rivela: «Contatto da due top club europei»

Joao Santos, agente di Jorginho, ha parlato del futuro del centrocampista che è finito nel mirino della Juve. Le sue parole

Joao Santos, agente di Jorginho, ha parlato del futuro del centrocampista ai microfoni di TacaLaMarca, svelando alcuni contatti con club europei.

CONTATTI – «È un giocatore completo, è nel giro della nazionale ed è il vice capitano del Chelsea. Con il tempo ha acquistato esperienza ed ora è un vero e proprio leader. Se mi si chiede se a Sarri piace Jorginho dico di si dopo il loro passato. Non posso dire nulla sul mercato, visto che non avuto alcun contatto. Jorginho ha ancora 3 anni di contratto e si trova bene al Chelsea, ma se dovesse arrivare un’offerta di mercato importante, la trattativa potrebbe andare in porto. In tal sensodue top club europei, non italiani, mi hanno contattato».

RIMPIANTI IN ITALIA – «Era difficile in quel momento visto che per una squadra italiana era davvero complicato pareggiare l’offerta del Chelsea. Il campionato italiano ci ha perso sicuramente, ma bisogna fare attenzione soprattutto ai giovani, come poteva essere Verratti, che è andato al PSG per soli 15 milioni, e sarebbe stato un grande affare»