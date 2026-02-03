Lahdo Como, adesso è ufficiale: il comunicato dei lariani per il colpo in extremis! Cifre e dettagli dell’ultima operazione messa a segno a gennaio

Il Como 1907 piazza un colpo di prospettiva internazionale di assoluto rilievo proprio in chiusura della sessione invernale, ufficializzando l’acquisto di Adrian Lahdo. La società lombarda ha investito una cifra considerevole, vicina ai 10 milioni di euro, per strappare il promettente centrocampista svedese all’Hammarby IF, riuscendo nell’impresa di superare la concorrenza di top club europei come il Chelsea.

Il classe 2007 si lega ai Lariani con un contratto a lungo termine, valido fino al 2031. Come sottolineato nella nota diramata dal club, il ragazzo ha avuto una crescita esponenziale: cresciuto nel vivaio della formazione di Stoccolma, ha firmato il suo primo contratto da professionista nel 2024, anno del debutto in Allsvenskan. Nonostante la giovanissima età, Lahdo porta in dote un bagaglio tecnico interessante, arricchito da presenze nelle qualificazioni di UEFA Conference League nel 2025 e da una militanza costante nelle nazionali giovanili della Svezia, dall’Under 17 all’Under 19. Un investimento oneroso che conferma le grandi ambizioni della proprietà. Di seguito il comunicato ufficiale dei lariani.

IL COMUNICATO – «Como 1907 è lieto di annunciare l’ingaggio a titolo definitivo fino al 2031 del centrocampista svedese diciottenne Adrian Lahdo dall’Hammarby IF. Nato nel 2007, Lahdo è un centrocampista cresciuto nel club svedese dell’Hammarby arrivando a firmare il primo contratto da professionista nel 2024. Nello stesso anno ha fatto il suo esordio in Allsvenskan, la prima divisione svedese. Nel 2025 Adrian ha esordito a livello internazionale scendendo in campo due volte con la maglia all’Hammarby IF in occasione delle qualificazioni della Uefa Conference League. Il giovane centrocampista ha acquisito esperienza anche con la sua nazionale, rappresentando la Svezia nelle categorie Under 17,18 e 19».

