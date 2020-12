Lampard: «Jorginho dà tutto per il Chelsea» – VIDEO

Frank Lampard ha parlato dell’importanza e del valore di Jorginho

Frank Lampard, allenatore del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa dell’importante e del valore di Jorginho.

«Non ho mai dubito di Jorginho come rigorista. Quando ne tiri tanti con la tua squadra e con la Nazionale, può capitare di sbagliarne qualcuno. È accaduto un paio di volte di fila, ma come avete visto ha battuto lui il rigore per noi l’altra sera. È un giocatore che ha fiducia in se. Come vice capitano dà tutto per il Chelsea, in partita e in allenamento».