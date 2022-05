Si ferma a tre la striscia di vittoria della Salernitana: l’Atalanta pareggia nel finale con la rete di Pasalic

Ederson illude la Salernitana per la quarta vittoria consecutiva in questo finale di stagione, ma Pasalic trova il pari per l’Atalanta nel finale.

Finisce in parità tra le due squadre, un risultato che permette ad entrambi i club di rimanere in corsa per i loro obbiettivi stagionali.