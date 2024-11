Latina-Crotone: dove vederla, orario e probabili formazioni

Allo Stadio Francioni andrà in scena la sfida di Serie C Latina-Crotone: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Allo Stadio Francioni si giocherà la gara valevole per la 15ª giornata di Serie C tra Latina-Crotone. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

LATINA (3-4-2-1): Zacchi; E. Vona, Berman, Di Renzo; Ercolano, Ndoj, Petermann, Crecco; Di Livio, Improta; Bocic. All. Boscaglia

CROTONE (3-5-2): D’Alterio; Guerini, Cargnelutti, Armini, Giron; Gallo, Schirò; Silva, Tumminello, Oviszach; Gomez. All. Longo.

Orario e dove vederla in tv

Latina-Crotone si gioca alle ore 17.30 di domenica 17 novembre per la quindicesima giornata di campionato di Serie C. Verrà trasmessa in esclusiva Sky sui canali Sky Sport Max e su Sky Sport 251. Per vedere la partita in streaming, sarà possibile per i clienti su Sky su Sky GO e per i clienti NOW TV.