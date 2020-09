Lautaro Barcellona: incontro chiave a Milano con l’Inter. I dettagli

Lautaro Barcellona: il club blaugrana non molla la presa sull’attaccante dell’Inter. Incontro chiave a Milano

Il Barcellona non molla la presa su Lautaro Martinez. Rientrato il caso legato a Lionel Messi e dato inizio all’esodo degli esuberi, la dirigenza blaugrana sta sondando nuovamente il terreno per l’attaccante dell’Inter.

Come riportato da Sport, sarebbe l’argentino il profilo ideale per sostituire Luis Suarez, sempre più vicino alla Juventus. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro decisivo a Milano tra l’entourage di Lautaro e i dirigenti dell’Inter per valutare la situazione.