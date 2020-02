Lautaro, che hai? Nervoso e senza gol l’argentino non incide

Contro il Ludogorets Lautaro Martinez ha offerto un’altra prestazione al di sotto delle sue qualità. L’argentino è a secco da quattro partite consecutive.

Non si può parlare di crisi, questo no, ma il calo di Lautaro Martinez nelle ultime uscite è sotto gli occhi di tutti. L’argentino contro il Ludogorets non ha inciso ed è sembrato parecchio nervoso.

Il gol che manca da quattro partite sicuramente non aiuta il 10 dell’Inter che deve ritrovare un po’ di serenità. Nella serata europea di Razgrad il classe ’97 gioca lontano dalla porta stazionando parecchio, forse troppo, sulla trequarti. Sono poche le volte in cui l’argentino va in profondità e fa salire la squadra. In tutto questo è mancata anche un po’ di precisione. Otto palle perse sono tante per un’attaccante della sua qualità.

Un’altra nota amara è sicuramente il cartellino giallo preso al 22′ del primo tempo che gli costerà la gara del ritorno di giovedì prossimo. Insomma, un’altra serata no per il “Toro” che deve tornare il prima possibile ai livelli della prima parte di stagione.