Inter, Lautaro punta lo Scudetto: «Adesso abbiamo l’opportunità di vincere»

Lautaro Martinez è tornato al gol contro il Verona: l’attaccante nerazzurro non segnava da cinque gare. Ecco le sue parole a fine gara

Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dell’Inter sul campo del Verona. Ecco le sue parole sullo Scudetto.

SCUDETTO – «Sono arrivato per vincere qualcosa con questo club. Ora abbiamo questa opportunità, lavoriamo ogni giorno per dimostrare di poter stare lì davanti. Ci sono partite in cui dobbiamo dare di più ed oggi ci siamo riusciti».