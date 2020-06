Lautaro Martinez, ancora 7 giorni per il Barcellona per pagare la clausola

Al Barcellona restano solo 7 giorni per pagare la clausola rescissoria di Lautaro Martinez, centravanti dell’Inter

Il tempo continua a scorrere e il Barcellona ancora non si muove per Lautaro Martinez. I blaugrana devono far quadrare i conti e trovare i soldi per pagare la clausola dell’argentino, che scadrà il prossimo 7 luglio. Dopo questa deadline, i blaugrana saranno costretti a parlare con l’Inter, che non vuole inserire contropartire e che farà andar via il giocatore solo davanti ad offerte ritenute all’altezza.

Al momento, dunque, come spiega La Gazzetta dello Sport, tutto lascia pensare che il futuro di Lautaro sarà ancora all’Inter… Almeno per un altro anno.