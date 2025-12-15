Lautaro Martinez Inter, il capitano goleador e trascinatore dei nerazzurri: a Marassi l’argentino si accende e regala la vetta in Serie A! Numeri da gigante

Tra i molti modi esistenti per reagire a una delusione, Lautaro Martinez ha scelto quello che gli riesce meglio: incidere sul campo. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, nella vittoria dell’Inter a Marassi contro il Genoa, il capitano nerazzurro è stato il volto simbolo di una squadra che ha finalmente conquistato la vetta solitaria della classifica.

Il gol del 2-0, realizzato nel primo tempo, è la sintesi perfetta della sua prestazione. Lautaro vince il duello fisico spalla a spalla con i difensori rossoblù, protegge il pallone e poi lascia partire un sinistro preciso e potente, imparabile per il portiere. Un’azione che racconta tutto il suo DNA: forza, determinazione e freddezza sotto porta, qualità maturate negli anni sui grandi palcoscenici.

Alle spalle del Toro una settimana amara che va oltre la delusione di Champions contro il Liverpool. Anche il Racing Avellaneda, club che lo ha lanciato nel calcio professionistico, che ha perso in modo beffardo la finale del Clausura argentino ha toccato l’attaccante. Una ferita che gli ha dato ulteriore motivazione, trascinando l’Inter oltre il tabù di Marassi e respingendo la concorrenza anche nella classifica marcatori.

In una stagione in cui non sempre ha monopolizzato i riflettori, i numeri restano significativi: 12 reti complessive tra campionato ed Europa. Un bottino arricchito da un contributo costante fatto di sacrificio, pressing e leadership emotiva, aspetti che rendono Lautaro centrale nel progetto nerazzurro. Quando l’Inter ha bisogno di una risposta, il suo capitano sa sempre dove trovarla.