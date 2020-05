Lautaro rimane all’Inter? Il Barcellona vira su Werner: le ultime

Il Barcellona continua a corteggiare Lautaro Martinez e per mettere fretta all’Inter avrebbe fatto un sondaggio per Timo Werner

Mosse e contromosse. Il Barcellona continua a corteggiare Lautaro Martinez e, per mettere fretta all’Inter, sarebbero entrati nella corsa a a Timo Werner, uno dei papabili eredi in nerazzurro del Toro.

La Gazzetta dello Sport spiega che il Barça ha fatto arrivare in sede dell’Inter un’offerta da 80 milioni; Suning non vuole lasciare andare facilmente il suo gioiello e non fa sconti rispetto alla clausola da 111 milioni. Quindi il cash non deve scendere sotto quota 90 milioni, poi si può discutere sui nomi che fanno da contropartita tecnica. I nomi sono sempre gli stessi: Semedo e Junior Firpo, mentre sembra allontanarsi Emerson Royal