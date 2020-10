Lazio, 8 gol subiti in 4 partite: la difesa è un problema

La difesa della Lazio è sotto accusa dopo le prestazioni in queste prime quattro giornate. Da risorsa a problema.

La sconfitta sul campo della Sampdoria ha fatto scattare l’allarme in casa Lazio per quello che riguarda la difesa. I biancocelesti, infatti, in 4 gare ha incassato 8 reti, praticamente due a partita.

Sotto accusa, come riporta il Messaggero, le prestazioni di Hoedt e Acerbi i cui errori hanno generato i gol che hanno condannato la squadra di Simone Inzaghi alla sconfitta a Marassi.

