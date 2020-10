Lazio, a Tare il Leone d’Oro: «Ringrazio il popolo laziale»

Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare ha ricevuto a Venezia il Leone d’Oro

Un riconoscimento che sottolinea ancora una volta quanto di buono stia facendo da quando è il Direttore Sportivo della S.S. Lazio. Igli Tare ha ricevuto a Venezia, presso il Palazzo della Regione, il Leone d’Oro, un riconoscimento importante conferito a vari personaggi dello sport, della cultura, dello Stato e dell’imprenditoria nazionale.

Queste le sue dichiarazioni a Nuovavenezia.gelocal.it: «Credevo che fosse complicato scendere in campo di fronte a 60 mila persone, poi invece quando ricevendo questo riconoscimento mi emoziono. Faccio parte di quella generazione che negli anni novanta è andata via dall’Albania per provare a cercare la fortuna altrove, sognando l’Italia. Io provengo da Valona, dunque sono molto vicino a voi. Dopo l’esperienza complicata in Germania ho avuto la possibilità di essere felice tra Brescia, Bologna e Roma con la Lazio. Voglio ringraziare i miei genitori ed il popolo laziale per essere qui in questo momento».