Lazio, Acerbi non si ferma: doppia seduta da casa

La Lazio non si ferma, così come Acerbi. Il difensore dei biancocelesti si allena da casa, in attesa della ripresa delle attività

Francesco Acerbi non vuole assolutamente fermarsi. Il difensore della Lazio, come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, non ha perso tempo: doppia seduta direttamente in casa.

Il centrale biancoceleste vuole assolutamente tornare in forma dopo l’infortunio al polpaccio che lo aveva tenuto fermo con il Genoa e nel match dell’Olimpico contro il Bologna. In vista della ripresa Acerbi vuole farsi trovare pronto.