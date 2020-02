Lazio, allarme rientrato: Luis Alberto torna a disposizione

Lazio, allarme rientrato per Luis Alberto: il centrocampista spagnolo è in gruppo e sarà a disposizione per la prossima sfida di campionato

Nessun problema per Luis Alberto. Il centrocampista della Lazio aveva fatto una visita alla clinica Padeia per accertamenti, ma sono state escluse complicazioni. Come riportato da Tuttosport il giocatore si è allenato regolarmente in gruppo e sarà a disposizione per il prossimo match di campionato contro il Genoa. Una pedina fondamentale per una Lazio che continua a sognare in grande.