Lazio Atalanta, biglietti gratis alle scuole contro lo sciopero? Esplode la polemica su Lotito, ecco cosa sta succedendo!

Lazio Atalanta, per riempire l’Olimpico e far fronte allo sciopero dei tifosi, il club biancoceleste apre le porte gratis alle scuole. Cosa succede

Il clima in casa Lazio resta incandescente. In vista dell’imminente e delicata semifinale d’andata contro l’Atalanta, la dirigenza capitolina ha lanciato un’iniziativa che ha sollevato un nuovo e denso polverone mediatico. La riporta il Corriere dello Sport.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

L’invito alle scuole: mossa antisciopero o consuetudine?

Attraverso alcune circolari diffuse negli istituti scolastici, il club ha esteso un invito gratuito a studenti, docenti, personale ATA e rispettivi familiari per assistere alla sfida dell’Olimpico. Per gli organizzatori dell’attuale sciopero del tifo contro la presidenza, si è trattato di una mossa strategica, letta come una “perfida provocazione” per riempire i vuoti sugli spalti e ingannare l’occhio televisivo.

La società biancoceleste ha respinto con forza le accuse. Tramite canali informali da Formello, è stato chiarito che l’invito, rivolto a quattro istituti (tra cui uno di Amatrice), rientra in una prassi ordinaria legata a percorsi educativi e sportivi strutturati da tempo, escludendo quindi intenti manipolatori.

Dati allarmanti al botteghino: l’Olimpico resta vuoto

Nonostante l’iniziativa e il richiamo delle giovanili, lo stadio si preannuncia desolante. I numeri della prevendita sono impietosi: ben 28.000 abbonati hanno deciso di non riscattare il proprio posto. Durante la fase di prelazione, sono stati staccati a malapena 2.000 tagliandi. L’apertura della vendita libera non sembra aver invertito la tendenza, con la tifoseria organizzata irremovibile nel portare avanti la propria diserzione.

L’audizione in Commissione Antimafia

Come se le tensioni sportive non bastassero, giovedì alle 14:00 il patron laziale dovrà presentarsi a Palazzo San Macuto. È stato infatti convocato dal comitato sulle infiltrazioni mafiose nello sport, nell’ambito della Commissione parlamentare Antimafia.

Dopo di lui sarà ascoltato anche Italo Zanzi (presidente dell’Hellas Verona). Questo filone di audizioni istituzionali ha già visto sfilare altre figure dirigenziali di spicco, tra cui Aurelio De Laurentiis (presidente del Napoli), Urbano Cairo (patron del Torino) e Umberto Marino (direttore generale dell’Atalanta).