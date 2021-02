Le ultime da Formello in vista del cruciale match di Champions League contro il Bayern Monaco di Hansi Flick

La Lazio scende in campo a Formello in vista del Bayern Monaco, ma Simone Inzaghi rinvia a domani le prove tattiche. Ancora gestione delle energie per il tecnico biancoceleste, i titolari del match contro la Sampdoria interrompono l’allenamento per allenarsi a parte. Il resto della squadra disputa la partitella sotto gli occhi di Inzaghi. Tra questi Strakosha, che tornerà probabilmente tra i convocati.

La formazione appare annunciata: Reina tra i pali; terzetto difensivo confermato, con Patric e Musacchio ai lati di Acerbi; sulle fasce agiranno Lazzari e Marusic, con Leiva, Milinkovic e Luis Alberto al centro; davanti la coppia Immobile-Correa.