Felipe Caicedo ha incontrato i suoi avvocati per discutere del proprio futuro. Da una parte la permanenza alla Lazio, dall’altra la cessione

Giornata importante quella di ieri per Felipe Caicedo, il quale, come riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, ha incontrato i propri avvocati per decidere il proprio futuro.

Lo scenario al momento è questo: solo un offerta monstre potrebbe dare il via al trasferimento, altrimenti non si muoverà.