C’è caos in casa Lazio dopo le tre ispezioni della FIGC e l’apertura dell’indagine per la questione tamponi: cosa rischiano i biancocelesti

Caos tamponi in casa Lazio: Immobile, Strakosha e Lucas Leiva sono stati esclusi dai controlli UEFA, mentre domenica erano in campo a Torino. Cosa succede quindi? C’è una differenza di valutazione dei parametri tra UEFA e FIGC: la Lazio, però ora è sotto indagine. Ecco cosa rischiano i biancocelesti, come riportato da La Gazzetta dello Sport.

«In caso di violazione, a carico della società responsabile si applicano, a seconda della sua gravità, le sanzioni di cui all’art. 8 che vanno dall’ammenda, alla

penalizzazione, alla retrocessione all’ultimo posto fino all’esclusione dal campionato. La

gravità della violazione è valutata in funzione del rischio per la salute dei calciatori, degli

staff, degli arbitri e di tutti gli addetti ai lavori esposti al contagio da Covid-19, nonché dell’accertata volontà di alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione»