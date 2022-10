Lazio, Casale: «Un pareggio che vale un passo in avanti»

Nicolò Casale, difensore della Lazio, ha parlato dopo il pareggio ottenuto contro l’Udinese: le dichiarazioni

Nicolò Casale ha commentato Lazio-Udinese ai microfoni di Lazio Style Radio.

BUON PUNTO – «È stata una bella partita e il merito è di tutti. Sono contento, per un difensore quando non si subisce gol è sempre una grande gioia. Abbiamo dimostrato di essere una squadra tosta, non abbiamo sfigurato contro una squadra come l’Udinese, molto fisica e bravissima nei duelli aerei. È un passo in avanti, ci prendiamo questo punto che sicuramente ci servirà».

