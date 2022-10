All’Olimpico, il match valido per la 10ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Lazio e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

All’Olimpico, Lazio e Udinese si affrontano nel match valido per la 10ª giornata della Serie A 2022/23.

Sintesi Lazio-Udinese 0-0 MOVIOLA

Partiti!

4′ – Ritmi alti a centrocampo in questo avvio

12′ – OCCASIONE PER LA LAZIO! Insidioso calcio d’angolo di Cataldi, la palla termina a Silvestri dopo una serie di rimpalli

13′ – OCCASIONE PER L’UDINESE! Samardzic colpisce una clamorosa traversa dal limite

19′ – Ancora Samardzic pericolosissimo in area, si salva la Lazio

23′ – OCCASIONE PER LA LAZIO! Zaccagni fa secco Pereyra a sinistra, sul cross l’intervento in spaccata di Felipe Anderson viene deviato in angolo.

26′ – MIRACOLO DI SILVESTRI! Felipe Anderson si insinua in area su tocca magico di Milinkovic, il portiere devia angolo di piede!

28′ – ALTRO MIRACOLO DI SILVESTRI! Milinkovic di testa costringe l’estremo difensore al miracolo in angolo!

30′ – Si ferma Immobile per un problema al flessore. Entra Pedro

36′ – Incursione di Deulofeu in area, Casale salva in angolo

47′ – Si va al riposo sullo 0-0

45′ – Inizia la ripresa

53′ – OCCASIONE PER L’UDINESE! Udogie schiaccia a lato di testa su ottimo cross di Samardzic dalla sinistra

55′ DEULOFEU SFIORA IL PALO! Tiro a giro dello spagnolo, brivido per Provedel

58′ – Zaccagni a giro: palla a lato

65′ – Ritmi lenti in questa fase

PAGELLE

ZACCAGNI

Lazio-Udinese 0-0: risultato e tabellino

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic Savic, Cataldi (66′ Cataldi), Vecino; Felipe Anderson, Immobile (30′ Pedro), Zaccagni.

A disposizione: Maximiano, Adamonis, Patric, Marcos Antonio, Pedro, Luis Alberto, Cancellieri, Kamenovic, Romero, Hysaj, Radu, Gila, Basic. Allenatore: Maurizio Sarri

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao (62′ Ebosse), Bijol, Perez; Pereyra, Samardzic (62′ Lovric), Walace, Makengo, Udogie; Beto (62′ Success), Deulofeu.

A disposizione: Padelli, Piana, Ebosele, Lovric, Arslan, Success, Jajalo, Abankwah, Nuytinck, Ehizibue, Ebosse, Nestorovski.

Allenatore: Andrea Sottil

AMMONITI: Becao (U), Perez (U)

