Lazio, che numeri: ben otto le rimonte biancazzurre

La Lazio di Simone Inzaghi continua a stupire: sono ben otto le rimonte completate fino a questo momento dalla squadra biancazzurra

Ben otto rimonte, a partire dallo 0-3 al 3-3 contro l’Atalanta. Otto occasioni per poter rimontare e strappare punti preziosi, questa è la Lazio di Simone Inzaghi: una squadra che – come si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – non molla praticamente mai.

La specialità della casa biancazzurra potrebbe essere decisiva nell’ultima parte di stagione. Intanto contro il Genoa ci sarà un esodo biancoceleste: dalla capitale arriveranno ben 3mila tifosi.