Lazio Crotone, i convocati di Cosmi: assente Marrone

Serse Cosmi ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida contro la Lazio: out Marrone per infortunio. La lista

Serse Cosmi, a 24 ore dal match dell’Olimpico contro la Lazio, ha diramato la lista dei suoi convocati. Nell’elenco – pubblicato sul sito ufficiale dei rossoblu – non figura Marrone, out per un risentimento al collaterale esterno sinistro. Di seguito, i chiamati dal mister:

1 CORDAZ

3 CUOMO

5 GOLEMIC

6 MAGALLAN

7 OUNAS

10 BENALI

11 DRAGUS

13 LUPERTO

16 FESTA

17 MOLINA

20 ROJAS

21 ZANELLATO

22 CRESPI

25 SIMY

26 DJIDJI

30 MESSIAS

32 PEDRO PEREIRA

33 RISPOLI

44 PETRICCIONE

54 DI CARMINE

69 RECA

77 VULIC

95 EDUARDO

97 RIVIERE