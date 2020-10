Lazio, De Martino: «Prosegue il nostro percorso di internazionalizzazione»

Stefano De Martino ha parlato del processo di crescita della Lazio

Stefano De Martino, Direttore della comunicazione della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della radio ufficiale biancoceleste parlando del processo di internazionalizzazione del club.

«La Lazio non è ancora al 100%, eppure martedì ha battuto una grande squadra come il Borussia Dortmund, con l’unico rammarico dello stadio vuoto. I nuovi si stanno ancora inserendo, ci vuole tempo, è inevitabile. A Genova mancava anche Immobile, un pezzo importante che sarebbe difficile da rimpiazzare per qualsiasi squadra. In questi ultimi anni abbiamo fatto un grande lavoro, siamo qui per analizzare lucidamente la realtà, senza coprire nulla. quadra. Ricordiamo che dopo la Juventus la Lazio è stata la squadra a vincere di più negli ultimi anni, nonostante un fatturato ridotto. Il Presidente Lotito ha rilevato una squadra in difficoltà, l’ha risanata, ed ora ha calciatori che fanno gola a tutta l’Europa. Lo dimostra il caso di Akpa Akpro, sconosciuto a molti e che invece è molto conosciuto in Francia. Segno della grande internazionalizzazione fatta da parte della Società, dove riceviamo più attenzione di quella nazionale».