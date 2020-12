Lazio, differenziato per Muriqi, out Patric: il report dell’allenamento

La Lazio si è allenata questo pomeriggio a Formello in vista del match di sabato sera contro l’Hellas Verona: il report

Simone Inzaghi comincia a guardare all’Hellas Verona, sabato sera c’è un’altra partita delicata per la Lazio all’Olimpico. Non si vede Lulic, per cui si allungano i tempi di recupero. Non c’è neanche Patric, che continua ad avere fastidio al collo e dovrebbe saltare anche la partita con l’Hellas.

Francesco Acerbi e Ciro Immobile hanno svolto soltanto il primo quarto d’ora coi compagni per poi rientrare negli spogliatoi e lavorare in palestra, mentre Luis Alberto e Leiva hanno svolto regolarmente l’intero allenamento in gruppo, come Joaquin Correa, che prima del Club Brugge aveva accusato problemi al polpaccio per poi rimanere in campo per tutta la sfida di Champions League. Ancora differenziato per Vedat Muriqi, che farà di tutto per rientrare nella lista dei convocati.