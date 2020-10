Lazio, doppio cambio per Inzaghi: problemi fisici per Leiva e Marusic

Simone Inzaghi ha già operato due sostituzioni nel primo tempo di Lazio-Bologna: problemi fisici per Leiva e Marusic

Simone Inzaghi è dovuto correre ai ripari nel primo tempo della gara contro il Bologna. Il tecnico della Lazio, infatti, ha sostituito Lucas Leiva e Marusic per alcuni problemi fisici.

Al 42′, infatti, sono entrati Escalante e Lazzari. Come svelato dai microfoni di DAZN, Lucas Leiva e Marusic non erano al meglio. Simone Inzaghi, dunque, registra altri problemi nella sua mediana, anche in vista Champions.