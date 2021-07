Lazio, ecco quando Immobile sarà a Formello: Sarri aspetta il suo centravanti

Ciro Immobile è in vacanza ad Ibiza con la sua famiglia, ma si sta preparando per tornare presto dalla sua Lazio

Si sta godendo le vacanze da campione d’Europa insieme alla sua famiglia Ciro Immobile, che è volato ad Ibiza. Nell’isola spagnola, insieme all’amico e compagno di Nazionale Lorenzo Insigne, il centravanti sta ricaricando le batterie, ma al tempo stesso ha già iniziato a prepararsi per la sua Lazio.

Infatti, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il nuovo capitano biancoceleste è in contatto costante col nuovo allenatore Maurizio Sarri e si è già messo al lavoro: Re Ciro sta seguendo i programmi atletici inviatigli dallo staff del Comandante, con lunghe corse e vari esercizi. In questo modo, il bomber biancoceleste vuole arrivare pronto fisicamente al raduno del 31 luglio. In quel giorno, la squadra si incontrerà nuovamente a Formello, per poi raggiungere Marienfeld, dove andrà in scena il secondo ritiro della Prima Squadra della Capitale.