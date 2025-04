Lazio, Lotito vuole l’Europa League: ecco il premio promesso alla squadra in caso di vittoria

Lazio, Claudio Lotito fissa l’obiettivo: vincere l’Europa League: il presidente biancoceleste fissa il premio per la squadra in caso di vittoria

La Lazio si prepara ad affrontare il Bodo/Glimt nei quarti di finale di Europa League con un obiettivo chiaro: arrivare fino in fondo alla competizione. Il sogno è la conquista del trofeo e, per alimentare ulteriormente le ambizioni del gruppo, il presidente Claudio Lotito ha deciso di motivare la squadra con un incentivo importante.

Come riportato da Il Messaggero, il patron biancoceleste ha promesso un premio da 2 milioni di euro in caso di vittoria dell’Europa League. A questa cifra si aggiungerebbero ulteriori 2,5 milioni nel caso in cui la Lazio centrasse anche la qualificazione alla prossima Champions League. Un doppio obiettivo che potrebbe trasformarsi in un trionfo storico.