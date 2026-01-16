Lazio, Fabiani non ci sta: «Fatti molto strani sulla trattativa Taylor, denuncerò a Procura e FIGC!»

Lazio, il ds biancoceleste Fabiani durissimo: «Fatti molto strani sulla trattativa Taylor, denuncerò a Procura e FIGC!»

Si è tenuta oggi la conferenza stampa di presentazione dei nuovi acquisti della Lazio, Kenneth Taylor e Petar Ratkov. Nel corso dell’incontro con i media, il direttore sportivo biancoceleste è intervenuto affrontando diversi temi legati al mercato e alla programmazione del club, come riportato da Calcio e Finanza. Queste le sue dichiarazioni:

DENUNCIA – «A breve presenterò una denuncia per fatti molto strani accaduti nella trattativa per Taylor, siccome lavoro per il bene della società interverrò e denuncerò personalmente alla Procura della Repubblica e alla Federazione».

SPIEGAZIONE – «Deve finire l’ingresso di persone per trarre vantaggi, io non sono ricattabile e lo dice la mia storia, andrò avanti per la mia strada. Fino a quando avrò la fiducia della società e della famiglia Lotito, la Lazio non si farà prendere in giro. Questi signori qui alla Lazio non passano. Alla firma di Taylor mi sono sentito orgoglioso di rappresentare la famiglia Lazio».

TAYLOR – «Ha caratteristiche che rispondono a quello che chiede il tecnico, si farà apprezzare per le sue qualità. Qualche volta si fa finta di non conoscere dei giocatori perché ultimamente ci sono dei gruppetti che ne approfittano per inserirsi, non possono saltare operazioni perché si inseriscono persone, abbiamo avuto la fortuna di lavorare in estremo silenzio su questi due giocatori. È un calciatore conosciuto da Sarri, parliamo di due società come Salisburgo e Ajax che sono di primaria importanza nel panorama calcistico, figuriamoci se Sarri non conosce giocatori di squadre così importanti».

