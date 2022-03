Lazio, fascia speciale in onore di Wilson: c’è l’ok dalla Lega

La Lega ha dato l’ok alla Lazio per la fascia da capitano rossa che in onore di Wilson. Immobile la indosserà contro il Venezia

La Lazio, per omaggiare Pino Wilson, ha chiesto alla Lega di poter giocare con la fascia da capitano rossa, che Ciro Immobile potrebbe indossare nella sfida di lunedì contro il Venezia.

Un gesto per ricordare il capitano, oltre al già previsto lutto al braccio e minuto di silenzio. Come riportato da Alfredo Pedullà, la Lega Serie A ha concesso una deroga rispetto al regolamento: la fascia rossa verrà portata in campo da Ciro Immobile.