Lazio, Felipe Anderson: «300 presenze? È sempre una fonte di gioia raggiungere traguardi importanti»

Felipe Anderson, attaccante della Lazio, ha parlato ai microfoni di Ge.Globo delle 300 presenze collezionate con i biancocelesti.

PAROLE – «È sempre una fonte di gioia raggiungere traguardi importanti e il raggiungimento di 300 partite con la maglia della Lazio è per me motivo di grande orgoglio. Ho avuto un ottimo periodo da quando sono tornato al club, le cose stanno andando molto bene e ora si tratta solo di continuare il lavoro per far sì che ci siano altri momenti positivi in futuro».