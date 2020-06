Allo Stadio Olimpico di Roma, la 28ª giornata di Serie A 2019/20 tra Lazio e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

La Lazio di Simone Inzaghi vuole il riscatto dopo il k.o. contro l’Atalanta e sfida in casa la Fiorentina per la 28ª giornata di Serie A.

Sintesi Lazio Fiorentina 0-1 MOVIOLA

60′ Tiro velenoso di Milenkovic – Un bolide dal limite dell’area di rigore che termina di poco alto.

57′ Sinistro di Lazzari – Il terzino biancoceleste prova la conclusione direttamente in porta, la palla termina alta.

48′ Fiorentina in avanti – Cutrone vicinissimo alla rete del raddoppio, la palla sfiora la traversa e termina fuori.

46′ Inizia la ripresa tra Lazio e Fiorentina.

45’+1′ Termina il primo tempo con i viola i vantaggio.

43′ Clamoroso errore di Bastos – Il difensore completamente a porta vuota manda la palla in curva, per fortuna Fabbri ferma tutto per fuorigioco.

38′ Tiro di Luis Alberto – Lo spagnolo ci prova da calcio di punizione ma la palla non prende l giro giusto e termina alta.

36′ Ancora Lazio in avanti – Bella giocata della squadra di Inzaghi che va nuovamente vicina al pareggio con Caicedo. La palla termine sopra la traversa di pochissimo.

27′ Lazio vicina al pareggio – Parolo tenta la girata di testa, ottimo Dragowski a chiudergli la porta.

25′ Vantaggio della Fiorentina – Ribery con una grandissima azione mette di destro direttamente in porta.

16′ Fiorentina in avanti – Destro di Ghezzal, tiro forte nello specchio della porta che viene deviato in angolo.

5′ Primo squillo della Lazio – La squadra di casa arriva con un colpo di testa di Caicedo, la palla però termina alta.

1′ – Parte il match tra Lazio e Fiorentina!

Migliore in campo: Ribery PAGELLE

Lazio Fiorentina 0-1: risultato e tabellino

Marcatori: 25′ Ribery.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos (Dal 46′ Bastos); Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi.