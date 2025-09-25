Lazio, confronto serrato a Formello dopo il ko nel derby: 3 giocatori hanno chiesto scusa. L’ambiente biancoceleste prova a ricompattarsi

Un confronto lungo, serrato, a tratti duro, ma necessario per guardarsi in faccia e provare a ripartire. La ripresa degli allenamenti a Formello è stata preceduta da un lungo vertice di oltre mezz’ora tra la squadra, il tecnico Maurizio Sarri e il direttore sportivo Angelo Fabiani. Sul tavolo, tutte le criticità di un avvio di stagione da incubo per la Lazio: i risultati deludenti, un’identità di gioco smarrita e, soprattutto, il pesante ko nel derby, una sconfitta maturata tra errori individuali inaccettabili e un nervosismo inspiegabile.

In questo clima da resa dei conti, come riportato da Il Messaggero, è arrivato un passo fondamentale per provare a ricucire lo strappo: le scuse dei protagonisti in negativo della stracittadina. Hanno chiesto perdono ai compagni i due espulsi, Mattéo Guendouzi e Mohamed Belahyane. In particolare, il centrocampista francese si è assunto la responsabilità di una reazione che gli costerà due giornate di squalifica, lasciando il reparto in piena emergenza.

Scuse sentite sono arrivate anche da Nuno Tavares. Il terzino portoghese, finito sul banco degli imputati per l’errore che ha portato al gol decisivo della Roma, ha chiesto perdono non solo per la leggerezza in campo, ma anche per l’atteggiamento successivo alla sostituzione e per la sua rabbiosa uscita di scena dall’Olimpico.

Un pomeriggio teso, dunque, ma che la società giudica utile e necessario. Le scuse sono state il primo passo per provare a ricompattare un gruppo scosso e diviso. Ora, però, servono i fatti: la Lazio è chiamata a trasformare questo confronto in una reazione d’orgoglio già a partire dalla difficilissima trasferta di lunedì a Marassi contro il Genoa.