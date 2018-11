La Lazio non sfonda contro il Milan e Inzaghi in panchina si arrabbia: il tecnico biancoceleste quasi scivola per terra

La Lazio affronta un Milan pieno di assenze, ma non riesce a trovare il vantaggio all’Olimpico. Al 55′ Marusic avrebbe l’occasione di mettere un ottimo pallone in mezzo per Immobile, ma l’esterno biancoceleste sbaglia clamorosamente la dose del passaggio. Inzaghi, in panchina, quando vede l’errore non resiste e si arrabbia finendo quasi per scivolare. Il tecnico della Lazio, quindi, non è certamente felice di come i suoi stiano affrontando la partita. La situazione è ancora più evidente quando al 63‘, all’interno della sua area tecnica, passeggia nervosamente togliendosi quasi la giacca.