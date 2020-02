Lazio, i valori crescono: 250 milioni per tre giocatori

La Lazio continua a sognare dopo il successo sull’Inter. Milinkovic, Luis Alberto e Correa valgono 250 milioni

La Lazio continua a volare sulle ali dell’entusiasmo, il momento in casa biancazzurra è davvero incredibile. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi ha evidenziato anche la crescita del valore dei vari giocatori, soffermandosi in particolar modo su Milinkovic-Savic, Luis Alberto e Correa. I tre, per età, hanno maggior mercato: sono costati meno di 40 milioni, ora tutti e tre hanno un valore complessivo di 250 milioni.