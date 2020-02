Lazio, il medico sociale: «Domani accertamenti per Correa e Cataldi»

Arrivano novità dal medico della Lazio sulle condizioni di Correa e Cataldi dopo i rispettivi infortuni. Ecco le sue parole

Intervenuto a Lazio Style Channel, Fabio Rodia, medico sociale della Lazio, è intervenuto dopo il 5-1 contro la Spal. Ecco le sue dichiarazioni sugli infortunati.

«Patric ha avuto un attacco influenzale, è in queste condizioni da due o tre giorni. Contiamo di recuperarlo quanto prima possibile. Per quanto riguarda Luiz Felipe, è rimasto fermo a scopo precauzionale, ieri era affaticato al polpaccio. Non abbiamo voluto rischiarlo oggi considerando le prossime partite molto ravvicinate. Correa? Abbiamo adottato uno specifico protocollo per evitare lesioni, sia lui che Cataldi domani si sottoporranno ad accertamenti per verificarne la condizione».