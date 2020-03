Lazio, il messaggio di Caicedo: «Tempo e pazienza, ce la faremo» – VIDEO

Il giocatore della Lazio ricorda come non bisogna mai mollare, pubblicando su Twitter il suo gol allo scadere a Cagliari

L’emergenza Coronavirus sta mettendo in ginocchio il mondo. Questa tremenda pandemia sta distruggendo vite e limitando la libertà di tutti. Sono giorni difficili, ma è proprio in questi momenti che bisogna tirare fuori il carattere, come ricorda Felipe Caicedo su Twitter.

L’attaccante della Lazio ha scritto “Tempo e pazienza insieme ce la faremo” allegando il video del gol contro il Cagliari, arrivato a tempo scaduto.