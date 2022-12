Lazio, il precedente sull’ampliamento dello Stadio Flaminio

Il retroscena sull’ampliamento dello Stadio Flaminio per la Lazio: un precedente non fa ben sperare il club

Come riportato nell’edizione odierna de La Repubblica, Sport e Salute (ex Coni e Servizi) è stata condannato a risarcire il Comune per 7.3 milioni di euro a causa dei mancati interventi di manutenzione dell’impianto.

IL PRECEDENTE – All’interno del dossier c’è un riferimento che non fa ben sperare la Lazio. Nel 2012 la Federazione italiana rugby aveva presentato un progetto di ampliamento dello Stadio Flaminio dell’impianto da 24mila a 42mila posti, proprio come vorrebbe il presidente Lotito. La proposta fu immediatamente respinta dal Campidoglio che oggi resta in attesa del progetto presentato dal patron biancoceleste.