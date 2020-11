Ciro Immobile non sa scegliere tra Francesco Totti e Alex Del Piero. Ecco le parole dell’attaccante della Lazio sui due numeri 10

Momento delicato per Ciro Immobile e per la Lazio alle prese ancora con la questione tamponi. Il centravanti della Lazio, Scarpa d’Oro in carica, si diletta con i videogiochi online e risponde ad una domanda su Totti e Del Piero in diretta Twitch. Le sue parole.

«Del Piero o Totti? È come scegliere fra carbonara o amatriciana, è difficile scegliere».