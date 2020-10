Lazio, Immobile: «Bologna difficile da affrontare, abbiamo mollato un po’»

Ciro Immobile è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la gara tra Lazio e Bologna: le dichiarazioni dell’attaccante biancoceleste

Ciro Immobile, ai microfoni di DAZN, ha commentato la vittoria sul Bologna. Immobile è tornato al gol dopo la squalifica.

«All’ultimo abbiamo mollato un po’ la presa, ma abbiamo fatto una partita paziente, non era una squadra facile da affrontare. Siamo stati più bravi nel finalizzare. Giocare in Europa è bellissimo, per questo dobbiamo fare il massimo anche in campionato. La rosa è ampia e abbiamo bisogno di tutti. L’esultanza di Luis Alberto? Non era arrabbiato, era molto carico. Sono soddisfatto di lui».

